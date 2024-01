Handbal, Junioare III: Turneu amical la Aiud pentru junioare

Stiri pe aceeasi tema

- A fost o zi plina de handbal in sala „Gheorghe Barițiu”, cu un mini turneu amical, unde pe langa Potaissa Turda au mai participat alte trei echipe. Pe langa Potaissa Turda, la turneu au mai participat ACS Dominicii Moșnița Noua, Arieșul Turda și CSC Moșnița. Ca de obicei, la astfel de turnee, scorul…

- Echipa de handbal feminin a CS Minaur Baia Mare va susține miercuri și joi doua partide amicale in Sala Polivalenta, cu HC Zalau. Primul meci este programat miercuri, de la ora 18.00, iar cel de-al doilea joi, de la ora 10.30. Echipa baimareana se va baza cam pe aceleași jucatoare care au evoluat și…

- Romania - Danemarca este a treia partida la Campionatul Mondial de handbal feminin, marți, de la ora 21:30. Echipa lui Florentin Pera are nevoie de punct pentru a-și imbunatați situația din urmatoarele 3 meciuri, in grupa principala. In grupa principala, urmatoarea faza de la CM de handbal feminin,…

- FOTO VIDEO| Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, huiduit la Alba Iulia de catre mulțimea stransa cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. A participat la un eveniment organizat la Monumentul Unirii Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, huiduit la Alba Iulia de catre mulțimea stransa cu ocazia Zilei…

- 59 de polițiști locali din Alba Iulia se afla in teren, alaturi de reprezentanți ai IPJ, ISU și Jandarmeriei, pe toata durata manifestarilor dedicate Zilei Naționale. Misiunea lor este de a asigura ordinea si linistea publica, de a participa la acțiunile de restrictionare a traficului rutier și pietonal,…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, vineri, ca este convins ca echipa nationala va pregati ultimele doua meciuri din preliminariile Euro 2024 doar cu gandul la victorie si ca jucatorii se vor autodepasi.“Sunt sigur ca jucatorii nostri vor lupta pentru a ne atinge acest obiectiv, calificarea…

- De sambata, Minaur Baia Mare intra intr-un program de doua meciuri pe saptamana, cu deplasarile de rigoare, avand de jucat nu mai puțin de șase jocuri pana pe 2 decembrie. In acest interval se vor disputa toate cele patru meciuri ramase din turul campionatului Ligii Zimbrilor, precum și cele doua meciuri…

- Șase handbaliști de la CSU Suceava au fost convocați la echipa naționala de tineret a Romaniei pentru stagiul de pregatire desfașurat in perioada 29 octombrie – 6 noiembrie, la Izvorani. Este vorba despre Dragoș Podovei, Bogdan Niculaie, Catalin Zarițchi, Codrin Radu, Sorin Grigore și ...