- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti s-a impus fara probleme, cu scorul de 32-24 (17-12), in fata celor de la CS Magura Cisnadie, intr-o partida disputata in avans, la Sala Rapid, contand pentru etapa a 8-a a Ligii Nationale. In urma acestui succes, campioana Romaniei a revenit pe primul loc in…

- Echipa de handbal feminin Rapid Bucuresti este noul lider al Ligii Nationale, dupa ce a invins sambata, pe teren propriu, formatia CSM Slatina, scor 33-27 (18-16), in etapa a 6-a, conform news.ro. In urma rezultatului, Rapid ajunge pe primul loc in clasament, cu 15 puncte, urmata pe podium…

- Sambata, de la ora 15.30, se va disputa partida dintre HC Zalau și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a cincea a Ligii Florilor MOL. Partida vine dupa pauza dedicata echipelor naționale și va fi una extrem de disputata, suntem convinși, mai ales ca echipa pregatita de Gheorghe Tadici a avut…

- Antrenorul echipei feminine de handbal HC Zalau, Gheorghe Tadici, a fost sanctionat de Comisia Centrala de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Handbal cu opt etape de suspendare si o amenda de 1.000 de lei pentru insulte si jigniri la adresa propriilor jucatoare in timpul partidei cu CS Rapid…

- Echipa feminina de handbal SCM Ramnicu Valcea a terminat la egalitate, scor 29-29 (13-16), partida disputata, pe teren propriu, in compania celor de la SCM Craiova, in prima etapa a Ligii Nationale.Iata si celelalte rezultate ale rundei: CSM Deva - CS Rapid Bucuresti 15-27 (12-12) CS Magura Cisnadie…

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o destul de greu pe nou-promovata CSU Stiinta Bucuresti, cu scorul de 25-23 (14-15), vineri, in Sala Dinamo, in prima etapa a Ligii Nationale de handbal feminin. ''Tigroaicele'' au fost conduse la pauza (14-15), dar au reusit sa obtina victoria, dupa…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila este prima victorioasa din sezonul 2021-2022 al Ligii Nationale, dupa ce a dispus marti, pe teren propriu, de formatia HC Zalau, anunța news.ro. Dunarea Braila s-a impus in fata HC Zalau cu scorul de 22-18 (9-11). Etapa inaugurala a Ligii Nationale…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau, antrenata de Gheorghe Tadici, a obținut duminica, medalia de bronz in Cupa Romaniei, dupa ce a invins in finala mica a competitiei, formatia Rapid Bucuresti. HC Zalau a bifat, astazi, o victorie care ne face mandri pe toți salajenii. Felicit din inima intreaga echipa,…