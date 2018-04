Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a facut un pas mare spre turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, vineri, dupa victoria categorica cu 34-21 (19-13) în fata formatiei franceze Metz, în prima mansa a sferturilor de finala ale competitiei.

- CSM BUCUREȘTI-METZ ONLINE STREAM LIVE DIGISPORT TELEKOM SPORT VIDEO. Interul francez Camille Ayglon-Saurina (CSM Bucuresti) a opinat ca egale, 50-50%, sansele de calificare in Final Four inainte de dubla cu Metz Handball din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. …

- Echipa feminina de handbal CSM București și-a adjudecat Cupa Romaniei. In finala mica, Dunarea Barila – CSM Roman 28-24. Campioana en-titre a Romaniei a obținut primul trofeu oficial al acestui sezon, dupa victoria din finala Cupei contra celor de la HCM Ramnicu Valcea, scor 29-22. Finala mare din Sala…

- * Campioana en-titre a Romaniei a fost invinsa simbata, in deplasare, de formatia rusa Rostov-Don, scor 24 -25 (12-9), in ultimul meci din grupa principala I a Ligii Campionilor. Ambele echipe sunt calificate in sferturi, faza in care CSM va intra de pe locul III iar Rostov-Don de pe pozitia a doua…

- Gyor ETO, Rostov-Don, CSM Bucuresti si FCM sunt echipele calificate in sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin din Grupa principala I. Partidele din ultima runda a grupei a II-a se incheie duminica, dar se cunosc si de acolo formatiile care au acces in sferturi - HC Vardar, FTC Budapesta,…

- Cristina Neagu, interul stang al celor de la CSM București, a vorbit dupa victoria obținuta in deplasarea de la Midtjylland, scor 31-26. "Am jucat mult mai bine decat echipa gazda. Meritam victoria. Helle ne-a avertizat la pauza. A spus ca joaca foarte bine in debutul parți secunde. Ne simțim bine.…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza FC Midtjylland cu scorul de 31-26 (16-13), duminica, la Ikast, in Grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: CSM_bucharest/Instagram

- CSM Bucuresti a învins echipa maghiara Gyori Audi ETO KC, detinatoarea titlului, cu scorul de 28-22 (13-11), vineri, în Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, în primul meci din grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES…