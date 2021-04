Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat ca prima reprezentativa are nevoie de o bucurie în dubla cu Macedonia de Nord, decisiva pentru prezenta la Campionatul Mondial 2021, dupa ratarea calificarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo."Începem…

- Naționala feminina de handbal poate obține biletele pentru Campionatul Mondial din 2021, programat in decembrie, in Spania, cu o victorie in dubla manșa cu Macedonia de Nord. Romania a fost prezenta la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal, iar Adi Vasile și fetele sale nu vor sa strice istoria.…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin, Adrian Vasile, a convocat 20 de jucatoare pentru dubla cu Macedonia de Nord, din barajul pentru Campionatul Mondial din 2021, potrivit site-ului FRH. CSM Bucuresti da cele mai multe jucatoare la lot, sase, urmata de Minaur, cu…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, desi a invins echipa Muntenegrului cu scorul de 28-25 (15-15), duminica, in turneul preolimpic de la Podgorica. Tricolorele nu au reusit sa se ridice la nivelul mizei jocului si, desi au obtinut…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Adrian Vasile, a declarat, dupa o prima intalnire cu jucatoarele, ca va face tot posibilul pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.„Am avut o intalnire foarte emotionanta, mereu este o energie aparte atunci cand vorbesti jucatoarelor…

- Selectionerul echipei nationale feminine de handbal a Romaniei, Adrian Vasile, a anuntat strategia pe care o va avea pentru turneul preolimpic din luna martie din Muntenegru. ''Avem in fata noastra un turneu preolimpic care este o sansa fantastica de a ne putea califica la Jocurile Olimpice…