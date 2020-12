Stiri pe aceeasi tema

- Sâmbata s-au disputat doua partide în grupa II, din care face parte si România, iar Norvegia, prin victoria asupra Croatiei, ramâne singura echipa neînvinsa si se califica în semifinale. România va juca luni, cu Ungaria, iar marti, cu Olanda, ultimele partide…

- Doar doua meciuri s-au jucat, vineri, la CE de handbal feminin, ambele in grupa I. Neinvinse in grupele preliminare, Franta si Rusia, s-au confruntat in prima partida. Romania are pauza pana in 14 decembrie, cand intalneste Ungaria. Laura Moisa a revenit in tara, potrivit news.ro. Rezultatele…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Croatia, cu 25-20 (14-10), joi seara, la Kolding, in primul sau meci din Grupa principala II a Campionatului European - EHF EURO 2020 din Danemarca. Tricolorele au facut unul dintre cele mai slabe jocuri si au pierdut in fata…

- Selectionata Rusiei, campioana olimpica en titre, a castigat Grupa B a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020, din Danemarca, dupa ce s-a impus in toate cele trei partide. Dupa 31-22 cu vicecampioana mondiala Spania si 24-22 cu Cehia, echipa Rusiei, vicecampioana europeana in 2018…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Norvegia cu scorul de 28-20 (13-13), luni seara, la Kolding, in ultimul lor meci din Grupa D a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020, care are loc in Danemarca.

- Selectionata Frantei, detinatoarea titlului continental, a invins reprezentativa Muntenegrului cu scorul de 24-23 (11-12), vineri, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2020, care are loc in Danemarca. Muntenegru, viitoarea adversara a Romaniei…

- EHF a anuntat, luni, ca editia 2020 a Campionatului European de handbal feminin, competitie la care este calificata si România, nu va mai avea loc în Norvegia."Federatia Europeana de Handbal regreta foarte mult decizia guvernului norvegian si impactul pe care l-a avut asupra…

- Romania a invins, marti, la Giurgiu, cu scorul de 4-1 (4-0), reprezentativa Maltei, in penultimul meci al tricolorilor "mici" in Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021. Tudor Baluta a fost eliminat, in minutul 34, cand a primit al doilea cartonas galben. Romania va termina…