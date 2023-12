Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reușit sa bata naționala Poloniei, scor 27-26, dar a ratat și celalalt obiectiv, calificarea la turneul care i-ar fi putut da șansa sa prinda un „bilet” la Jocurile Olimpice de la Paris. Echipa lui Florentin Pera ar fi trebuit, in primul rand, sa caștige la zece goluri diferența. Nu s-a intamplat…

- Crina Pintea, pivotul echipei naționale, s-a accidentat in victoria cu Japonia, scor 32-28, de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Jucatoarea de la CSM București va rata partida cu Polonia, ultima din grupa principala pentru Romania inainte de ieșirea din competiție. Duelul cu polonezele are…

- Romania și Japonia se infrunta sambata, de la ora 16:30, in Grupa Principala 3 de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1 și Digi Sport 2. Romania este 99,99% eliminata. Pentru a se agața de ultimele calcule, „tricolorele” au nevoie…

- Romania se pregatește de urmatorul meci mare de la Campionatul Mondial! De aceasta data, fetele noastre n-au voie sa mai faca vreun pas greșit, in tentativa de a mai spera sa prinda Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Paris. Primul meci din grupa principala va fi astazi, cu Germania, de la ora 19.00.…

- Florentin Pera, selecționerul echipei naționale de handbal a Romaniei, a analizat la cald infrangerea usturatoare suferita in fața reprezentativei din Danemarca, scor 39-23. Acesta a cautat explicații pentru infrangerea suferita de catre tricolore. „Am incercat sa schimbam ceva in meci. In prima repriza…

- Florentin Pera, selecționerul naționalei Romaniei de handbal feminin, a analizat infrangerea cu Danemarca, scor 23-39, la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele” erau deja calificate in grupele principale inainte de meciul cu danezele, care mai conta pentru primul loc in grupa preliminara.…

- Romania - Danemarca 39 - 23. „Tricolorele” au pierdut fara drept de apel meciul pentru locul 1 in grupa preliminara. Romancele erau deja calificate in gupa principala, ramanea de stabilit programul in funcție de rezultatul cu danezele. Romania va infrunta Germania in urmatorul meci, pe 7 decembrie.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a aflat de curand cu ce naționale se va duela in grupa principala III de la Campionatul Mondial. Dupa rezultatele de luni seara, Japonia, Germania și Polonia vor fi adversarele „tricolorelor“ in grupa principala III, iar meciurile sunt programate pe 7, 9 și 11…