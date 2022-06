Stiri pe aceeasi tema

- Handbalista Cristina Neagu, de la CSM Bucuresti, a primit o amenda in valoare de 1.000 de lei din partea Comisiei de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Handbal, pentru declaratiile considerate tendentioase facute dupa meciul cu HC Zalau. „In legatura cu sesizarea domnului Constantin Din, presedinte…

- Adi Vasile (39 de ani), antrenorul lui CSM București, a comentat declarațiile facute de Cristina Neagu (33 de ani) la finalul meciului cu HC Zalau. Dupa victoria obținuta cu greu in ultima etapa de CSM București, 26-24, la Zalau, Cristina Neagu a avut un mesaj dur in care s-a indoit de corectitudinea…

- Scandal uriaș in handbalul feminin, cum nu s-a mai intamplat vreodata! Cea mai buna jucatoare din istorie, Cristina Neagu, a lansat acuzații grave la adresa adversarelor și a arbitrilor. S-a intamplat dupa meciul de la Zalau, unde CSM București s-a impus in extremis, la ultimele faze ale meciului…

- CSM București a caștigat Cupa Romaniei la handbal feminin, dupa o finala cu SCM Ramnicu Valcea, scor 34-26. Echipa din Capitala s-a impus pentru a cincea oara in Cupa din opt finale jucate in aceasta competiție. CSM a trecut sambata in semifinale de Magura Cisnadie, cu 28-23, in Sala Sporturilor din…

