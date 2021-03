Stiri pe aceeasi tema

- Minaur Baia Mare joaca impotriva ciprioților de la Sabbianco Anorthosis Famagusta in „sferturile" EHF European Cup la handbal masculin, intalnirea disputandu-se in doua manșe. Turul a avut loc sambata, 20 martie, in Sala Polivalenta „Lascar Pana" din Baia Mare, unde echipa din Cipru s-a impus cu 27-22,…

- CS Minaur Baia Mare a ratat calificarea in semifinalele competitiei masculine de handbal EHF European Cup, desi a invins echipa cipriota Sabbianco Anorthosis Famagusta, cu scorul de 23-18 (11-11), sambata, la Nicosia, in mansa secunda a sferturilor de finala. Minaur fusese invinsa de Anorthosis…

- Dupa rezultatul din meciul tur (22-27), e greu de crezut ca echipa masculina de handbal a CS Minaur va putea obține calificarea in semifinalele EHF European Cup. Delegația baimareana este deja la Nicosia, locul unde va avea loc partida retur din sferturile de finala (sambata, 27 martie, ora 20.15).…

- Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de formatia cipriota Anorthosis Famagusta, scor 27-22 (14-7), in mansa tur din sferturile de finala ale EHF European Cup. Mansa retur va avea loc in Cipru, in 27 martie. Minaur Baia Mare s-a calificat…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare va infrunta echipa cipriota Sabbianco Anorthosis Famagusta in sferturile de finala ale competitiei EHF European Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate, marti, la Viena. Minaur va juca prima mansa pe teren propriu, pe 20 sau 21 martie,…

- Echipa masculina de handbal a CS Minaur a fost prima extrasa din urna la tragerea la sorți a sferturilor de finala ale EHF European Cup, astfel ca n-am avut emoții prea mult timp. Imediat a venit și numele adversarei echipei noastre, Sabbianco Anorthosis Famagusta din Cipru. Minaur va juca impotriva…

- Echipa de handbal masculin Minaur Baia Mare va intalni formatia cipriota Sabbianco Anorthosis Famagusta, in sferturile de finala ale EHF European Cup, conform tragerii la sorti de marti, de la Viena, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING SURSE Proiectul rețelei electrice de la Spitalul Neamț…

- Echipa masculina de handbal CS Minaur Baia Mare s-a calificat in sferturile de finala ale EHF European Cup, dupa ce a castigat, cu scorul de 34-26 (18-15), partida cu Donbas Mariupol, disputata sambata, 20 februarie, pe teren propriu, contand pentru mansa a doua a optimilor. Pentru CS Minaur, au marcat:…