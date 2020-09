Stiri pe aceeasi tema

- Fosta handbalista Cristina Varzaru, in prezent secretar general al FR Handbal, a fost aleasa in functia de presedinte al Comisiei Sportivilor din cadrul COSR. ”Conform statutului COSR, Cristina Varzaru va face astfel parte si din Comitetul Executiv COSR pentru urmatorii 4 ani”, a precizat, luni,…

- Noua conducere a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman se va decide in cadrul Adunarii Generale de alegeri a COSR programata a avea loc in data de 24 septembrie, de la ora 11.00, la Complexul Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani. In competitia pentru posturile de conducere a forului olimpic roman s-au…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit marti pe Gicu Iorga in functia de secretar general adjunct in Ministerul Economiei. Fost presedinte al clubului de table din Giurgiu, Iorga era de anul trecut ca exemplu de incompetenta de catre liberali intr-o motiune simpla.

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, marti, sa aplice pentru viitor sezon competitional un nou protocol medical pentru combaterea COVID-19, asemanator celui practicat de UEFA in competitiile internationale."Am luat decizia sa urmam modelul UEFA. Asta presupune ca in cazul…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, si-a anuntat candidatura la functia de vicepresedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Anunțul a fost facut la finalul Adunarii Generale a FRH desfasurate in aer liber la Complexul Olimpic Sydney 2000 de la Izvorani. „Nu cred ca e un…

- Acum in varsta de 62 de ani, Carmencita Constantin a practicat gimnastica ritmica, iar de-a lungul timpului a fost antrenor, arbitru national si international de gimnastica aerobica. De asemenea, ea a fost membru in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Gimnastica, precum si presedinta a Comisiei…

- Fosta gimnasta Carmencita Constantin este noua presedinta a Federatiei Romane de Gimnastica dupa ce, luni, a castigat alegerile pentru conducerea forului cu 28 voturi, in timp ce contracandidatul sau, Ioan Suciu, a intrunit 16 sufragii. Acum in varsta de 62 de ani, Carmencita Constantin…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis, joi, ca sumele stranse din sanctiunile dictate pentru incalcarea protocolului medical sa fie distribuite celorlalte cluburi din esalonul respectiv, informeaza site-ul oficial al FRF."Comitetul Executiv aproba cu majoritate (3 voturi…