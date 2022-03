Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 26 martie, de la ora 11.00, Sala “Constantin Jude” din Timișoara va fi gazda partidei dintre SCM Poli Timișoara și CS Minaur, joc din cadrul etapei a 22-a din Liga Zimbrilor. Baimarenii se gandesc doar la victorie, pentru a ramane cu șanse reale in lupta pentru un loc pe podium, in timp ce…

- Se cunosc toate cele patru duble din sferturile de finala ale EHF European League, faza a intrecerii in care Romania are doua reprezentante: CS Minaur Baia Mare și SCM Ramnicu Valcea. Puțina lume mai credea in calificarea echipei noastre in sferturi, dar MKS Zaglebie Lubin a produs surpriza la Nantes,…

- Miercuri, 16 februarie, cu incepere de la ora 15.30, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și Dobrogea Sud Constanța, joc din cadrul etapei a 19-a din Liga Zimbrilor. Partida va fi arbitrata de Ionuț Tudor Ifrim și Ovidiu Alexandru Ilisei (Piatra Neamț),…

- Duminica, 13 februarie, de la ora 17.00, in Hala Sportowa R.C.S. din Lubin, se va disputa partida dintre MKS Zaglebie Lubin și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 5-a din EHF European League. Partida va fi arbitrata de Valery Butskevich și Yury Butskevich din Belarus, in timp ce delegat din…

- Joi, 10 februarie, de la ora 17.00, Sala Polivalenta “Dunarea” din Braila va fi gazda partidei dintre Dunarea din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor MOL, a doua din retur. Jocul va putea fi urmarit pe pagina de youtube a clubului brailean. Cele doua echipe…

- Miercuri seara, CS Minaur a jucat in deplasare cu CSM Bacau, intr-un joc din cadrul etapei a 16-a din Liga Zimbrilor. O deplasare care vine dupa jocul de luni de la Alexandria, de asemenea caștigat, șase puncte prețioase pentru echipa noastra, care ramane in zona fruntașa a clasamentului, la bataie…

- CS Minaur Baia Mare a urcat provizoriu pe locul patru in clasament dupa ce a invins-o pe CSM Bacau cu scorul de 35-28 (15-13), miercuri, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal masculin, anunța Agerpres. Calin Cabut a marcat 8 goluri pentru baimareni, Andrei Buzle 6, iar…

- Duminica, 23 ianuarie, in Complex Sportif Mangin din Nantes (capacitate 2.400 locuri), se va disputa meciul dintre Les Neptunes de Nantes și CS Minaur Baia Mare, din etapa a treia a Grupei B din EHF European League. Jocul va fi arbitrat de Svavar Petursson și Sigurdur Thrastarson din Islanda, iar delegat…