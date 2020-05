Stiri pe aceeasi tema

- In scandalul deceselor de la Iasi, unde au murit 12 persoane pentru ca au baut spirt contrafacut apare si al treilea vinovat. Cel de-al treilea suspect a mers la poliție și s-a predat singur. Barbatul s-a prezentat la Poliția Capitalei, de unde mai apoi a fost dus la Parchetul din Iași. In urma cu…

- Hamude, tanarul devenit celebru prin emisiunea "Puterea Dragostei", a facut un apel emotionant, in direct la Romania TV, catre fratele sau care este anchetat in dosarul spirtului care a omorat 10 persoane. Hamude i-a transmis fratelui sau sa se predea pentru ca "este mult mai bine" Hamude de…

- Hamude s-a prezentat vineri la sectia 10 de Politie din Capitala pentru a da explicatii anchetatorilor in dosarul spirtului care a omorat 10 persoane, in care sunt cercetati fratele si tatal sau. "Tatal meu nu este un criminal. Nu am pus ca familia mea nu are nicio vina. Cine este vinovat…

- Sase persoane, cinci barbati si o femeie, implicati intr-un scandal care a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un cartier din Blaj, au fost retinute pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in cauza fiind aplicate si amenzi de 33.000 de lei pentru nerespectarea ordonantelor militare, a informat,…

- Forul a considerat ca numeroasele ediții incarcate de momente de violența incalca legislația privind protecția minorilor. Cazul a ajuns pe masa CNA dupa ce forul a primit zeci de reclamații de la telespectatori. „Daca puneți la televizor așa ceva, inseamna ca validați genul acesta de comportament”,…

- Gabriela Firea a avut prima reacție la arestarea Sorinei Pintea pentru luare de mita. Primarul Capitalei spune ca trebuie sa lasam justiția sa se pronunțe, insa ca anumite semnale de intrebare sunt firești.Citește și: Sorina Matei ARUNCA IN AER cazul Sorinei Pintea: ce document ESENȚIAL lipsește…

- Dupa mai bine de o saptamana de la tragicul incident din Pitești, politistii au descins, marți seara, la clinica stomatologica Teddy Care unde a intrat in coma in urma unei anestezii copilul de 4 ani care avea sa moara doua zile mai tarziu, informeaza Pro TV.Anchetatorii au facut percheziții și la domiciliulmedicului…