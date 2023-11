Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite spun ca serviciile sale de informații confirma ca Hamas are un centru de comanda in spitalul Shifa. Cu toate acestea, Administrația Biden subliniaza ca nu vrea ca spitalul sau civilii care se adapostesc acolo sa fie implicați in lupta Israelului cu gruparea terorista.

- Cel mai mare spital din Fasia Gaza, Al-Shifa, aflat in centrul luptelor dintre Israel si Hamas, a fost nevoit sa ingroape zeci de morti intr-o groapa comuna, a anuntat marti directorul sau, in timp ce mii de civili raman blocati acolo in conditii dezastruoase, fara apa sau electricitate, relateaza AFP.Cateva…

- Principalele institutii de presa internationale au negat cu fermitate ca au stiut in prealabil ca Hamas va ataca Israelul pe 7 octombrie, ca raspuns la acuzatiile care vizeaza anumiti fotojurnalisti palestinieni din Gaza preluate de guvernul israelian.

- Israelul va incepe joi instituirea unei pauze de 4 ore in nordul Fașiei Gaza, pentru a permite oamenilor sa fuga de ostilitați, a anunțat Casa Alba, in ceea ce a numit "un pas in direcția corecta".

- Organizația terorista Hamas folosește spitalul Al-Shifa din orașul Gaza ca centru de comanda și control, a declarat vineri purtatorul de cuvant al IDF, Daniel Hagari, in timpul unui briefing.El a confirmat, de asemenea, ca exista combustibil in spitalele din Gaza, impartașind doua conversații inregistrate…

- Organizatia terorista palestiniana Hamas a atacat in aceasta seara cu rachete orasul-port de la Marea Mediterana, Ashkelon, situat la nord de Fasia Gaza, transmit televiziunile americane de stiri. Nu se cunosc detalii despre pagubele provocate sau eventuale victime. Rachetele au fost lansate dupa ce…

- Statele Unite si Israelul au avut sambata o „discutie aprofundata” despre nevoile de ajutor militar ale statului evreu in fata ofensivei Hamas, a afirmat un inalt responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, potrivit digi24.ro .

