Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie de la Haga a anuntat ca va pronunta o decizie vineri in privinta solicitarii Africii de Sud in legatura cu masuri provizorii impotriva Israelului, informeaza Rador Radio Romania.Pretoria insista ca Israelul a incalcat Conventia privind Genocidul. Echipa juridica…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a declarat ca atacul din 7 octombrie asupra Israelului a fost „o etapa necesara” impotriva ocupatiei israeliene a teritoriilor palestiniene si a admis ca „haosul” a antrenat „erori”, potrivit unui document publicat duminica de miscarea palestiniana, relateaza AFP,…

- Incepe procesul de genocid al Israelului: Raspunsul Tel Avivului a incalcat Convenția semnata dupa Holocaust!'Israelul incalca angajamentele pe care si le-a asumat in virtutea Conventiei ONU a genocidului, semnata in 1949 dupa Holocaust, iar atacul de la 7 octombrie al Hamas nu poate justifica incalcarea…

- Razboi in Israel, ziua 97. La Haga incep audierile in dosarul de genocid intentat de Africa de Sud la adresa Israelului, in urma razboiului anti-Hamas in Gaza. ONU a adoptat o rezoluție in care cere rebelilor Houthi, susținuți de Iran, sa inceteze atacuri

- Razboi in Israel, ziua 97. La Haga incep audierile in dosarul de genocid intentat de Africa de Sud la adresa Israelului, in urma razboiului anti-Hamas in Gaza. ONU a adoptat o rezoluție in care cere rebelilor Houthi, susținuți de Iran, sa inceteze atacuri

- Africa de Sud a depus o cerere la Curtea Internationala de Justitie pentru a incepe procedurile pentru acuzatii de genocid impotriva Israelului pentru razboiul sau impotriva Hamas in Gaza, a anuntat curtea, potrivit CNN, informeaza News.ro.In cererea sa, Africa de Sud acuza Israelul ca ”incalca obligatiile…

- Africa de Sud acuza Israelul in fata Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de comiterea unor „acte de genocid impotriva poporului palestinian din Gaza”, a anuntat vineri jurisdictia, principalul organism judiciar al Natiunilor Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul israelian de Externe…

- Hamas a anuntat ca se apropie de „incheierea unui acord de armistitiu” in Fasia Gaza. „Miscarea (Hamas) le-a dat raspunsul sau fratilor din Qatar si mediatorilor. Ne apropiem de incheierea unui acord de armistitiu”, a spus Haniyeh, liderul miscarii islamiste palestiniene. Casa Alba a confirmat Casa…