- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca este "foarte bucuros" dupa eliberarea a doua femei americane care fusesera luate ostatice pe 7 octombrie de Hamas in timpul atacului asupra Israelului, transmite AFP, conform Agerpres."Compatriotii nostri au trecut printr-un calvar teribil in ultimele…

- Cel puțin 500 de oameni ar fi fost uciși intr-o explozie produsa marti seara la spitalul Ahli Arab din orasul Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, iar presedintele Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas a anuntat trei zile de doliu. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF)…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu. Șeful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, si de cel al Apararii, Angel Tilvar. Vizita are loc in contextul…

- Ronen Bar, seful agentiei israeliene de informatii interne Shin Bet, a afirmat ca razboiul declanșat pentru pedepsirea organizației Hamas nu are vreo limita in ceea ce privește momentul finalizarii operațiunilor sau nivelul de forța folosit, potrivit publicației Jerusalem Post. „Ne aflam intr-un razboi,…

- Gruparea palestiniana Hamas folosește o rețea globala pentru a primi finanțare din partea unor organizații caritabile și națiuni prietene, transportand sume mari in numerar prin tunelurile din Gaza sau folosind criptomonede pentru a ocoli sancțiunile internaționale, potrivit experților și oficialilor…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista isi gestiona activitatea…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand „pasi militari de anvergura”, a anuntat, duminica, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit DPA. Biroul lui Netanyahu a precizat ca razboiul, care a…

- Organizatia militanta siita Hezbollah anunta ca a lansat rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, duminica dimineața, pentru a ajuta ofensivei lansata sambata de Hamas impotriva Israelului, relateaza France Presse. Armata Israeliana și-a anunțat contraatacul, duminica dimineața. Un purtator…