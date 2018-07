Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea intalnire din seria Hamacul cititor – Lecturi in aer liber va avea loc duminica, 22 iulie 2018, in Livada Postei, curtea Casei Baiulescu, langa Scoala 6. Organizatorul evenimentului, Biblioteca Judeteana „George Baritiu”, a ales drept tema Romanul polițist in Romania. Carțile cu mistere,…

- In perioada vacanței de vara, Filiala ”Ion Creanga” a Bibliotecii Județene ”Gh. Asachi” va invita sa vizionați cateva din cele mai indragite filme dedicate voua! Peter Pan, Sunetul muzicii, Mica Sirena, Ratatouille, Mary Poppins, Frumoasa și Bestia, Cartea Junglei, Alice in Țara Minunilor, Alice in…

- In zilele de duminica din luna iulie, de la ora 11.00, pana la ora 11.00, cititori brasoveni de toate varstele sunt asteptati la „Hamacul cititor”, in Livada Postei, in curtea Casei Baiulescu (langa Scoala 6). Sezonul estival de lectura al Bibliotecii Judetene „George Baritiu”, continua cu…

- In zilele de duminica, de la ora 11.00, cititori brasoveni de toate varstele sunt asteptati la „Hamacul cititor”, in Livada Postei, curtea Casei Baiulescu (langa Scoala 6). Incepe sezonul estival de lectura al Bibliotecii Judetene „George Baritiu”, care se va derula pe parcursul a trei duminici,…

- Biblioteca Judeteana din Buzau ar putea functiona la mall, in aceeasi cladire in care isi desfasoara activitatea si magistratii Judecatoriei Buzau. In sedinta Consiliului Judetean, alesilor le va fi cerut votul pe un proiect care vizeaza tocmai inchirierea spatiului respective pentru mutarea volumelor…

- La initiative Bibliotecii județene Prahova, miercuri, 27 iunie 2018, cu incepere de la orele 17,00, Sala Mare a Palatului Culturii din Ploiești gazduiește lansarea romanului ”Despre singuratate” al poetului Lucian Avramescu. ”Ne bucuram sa organizam aceasta lansare, spune directorul Bibliotecii Județene,…

- Cu prilejul sarbatorii Centenarului Unirii din 1918, Mediateca Bibliotecii Judetene George Baritiu si grupul Sezatoare la Brasov organizeaza o expozitie inedita de 100 modele de ii, la care membrele grupului au muncit intens. Expozitia cuprinde modele din toata tara, din regiunile etnografice specifice.…

- Joi, 3 mai, incepand cu ora 17:00, in Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare va avea loc vernisajul expozitiei Salonului National de Arta Rotary. Expozitia omagiaza, cu ocazia Centenarului 1918-2018, personalitatea pictorului maramuresean Simon Hollosy, cel care…