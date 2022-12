HALUCINANT: patronul unui magazin a dat un tun de zeci de mii de lei unei firme de curierat! INȘELATORIE… Lovitura crunta pentru o firma de curierat din Barlad, care, in ziua de 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, s-a ales cu o paguba uriașa, din cauza naivitații unui tanar angajat! Concret, curierul de 20 de ani, a livrat o comanda catre un individ din Barlad, cu o valoare impresionanta de 85 […] Articolul HALUCINANT: patronul unui magazin a dat un tun de zeci de mii de lei unei firme de curierat! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

