- Dupa Alexandrina Ciubotaru, și Marin Robu a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere intre juniori „sub 20 de ani” și tineret „sub 23 de ani”, care se desfașoara la București. Moldoveanul a concurat in categoria de greutate de 89 de kilograme, la tineret. In proba smuls, Robu…

- Sportivii romani nu au reusit sa castige nicio medalie, duminica, la Campionatele Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, potrivit Agerpres.La cat. 76 kg junioare, Petronela Adriana Budai a fost a cincea la stilul smuls, cu 87 kg, a sasea la aruncat, cu 111 kg, si tot a sasea la…

- Sportivii romani au cucerit sase noi medalii, trei de aur, doua de argint, una de bronz, sambata, in ziua a patra a Campionatelor Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, scrie Agerpres.La junioare, in cadrul cat. 64 kg, Anca Georgiana Grosu a cucerit aurul la stilul aruncat, cu…

- Sportivul roman Robert Florea a castigat trei medalii de bronz, vineri, la Campionatele Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, anunța Agerpres.La cat. 67 kg, Under-23, Florea a luat bronz la smuls cu 114 kg, a fost al treilea la stilul aruncat, cu 145 kg, dar si la total, cu 259…

- Cosmin Isofache de la CSM Bistrița este triplu campion european la Haltere, dupa ce a obținut 3 medalii de aur la categoria 61 kg (juniori), la smuls cu 121 kg, la aruncat cu 150 kg și la total cu 271 kg. Dupa cea de-a doua zi, sportivii romani au cucerit 11 medalii de aur și 3 de argint la Campionatele…

- Ecaterina Grabucea a avut o prestație impresionanta la Europenele de haltere intre juniori și tineret, care se desfașoara la București. Moldoveanca a cucerit trei medalii de argint in concursul categoriei de greutate de pina la 45 de kilograme, la tineret „sub 23 de ani”. Ea a ridicat 60 de kilograme…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Alexandru Padure, a anuntat, marti, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 14 medalii la Campionatele Europene de juniori si tineret U23 care se vor desfasura in perioada 26 iulie - 3 august, in sala de sport a Universitatii de Stiinte Agronomice…

- Romania si-a asigurat primele medalii in probele individuale la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori U15 si U19 de la Gliwice (Polonia), dupa ce a calificat cinci jucatori in semifinalele probei de dublu mixt la Under-19.Perechea Eduard Ionescu/Ioana Singeorzan va infrunta cuplul…