- Alex Mitrița confirma! Romania - Norvegia, in preliminariile EURO 2020, s-a terminat bedecis, scor 1-1, dupa ce ai noștri au condus cu 1-0, printr-un super gol semnat de 'Mitri', Alex Mitrița.

- Recenta reclama pentru un magazin online in care vector de publicitate este venerabilul fi lozof Mihai Șora, in varsta de 102 ani, a starnit o furtuna de reacții atat in presa, cat mai ales pe rețelele de socializare. In acea reclama, Mihai Șora spune ca pe la 30 de ani i s-a cam terminat…

- Internetul era nefunctional joi in mare parte din Irak, in a treia zi a unor manifestatii sangeroase izbucnite in urma unor apeluri pe retelele de socializare, din cauza "restrictiilor decise" de furnizori, a transmis un site specializat, potrivit AFP. De miercuri, retelele de socializare au incetat…

- Cuplul a ajuns in Marea Britanie, in 2014, unde a organizat una dintre cele mai mari grupari de hoti din locuinte din Marea Britanie. Timp de patru ani, pana in anul 2018, cei doi, impreuna cu alti complici au dat aproximativ 400-500 de spargeri in mai multe orase din Marea Britanie, iar prejudiciul…

- Senatorul Tit Liviu Brailoiu a afirmat, vineri, la Constanta, in cadrul unei interventii sustinute in cadrul Conferintei judetene de alegeri a PSD, ca responsabilii din partid trebuie sa gaseasca solutii pentru contracararea propagandei duse pe retelele de socializare de adversarii politici si a efectului…

- O mama din Baciu, județul Cluj a trecut prin clipe de coșmar dupa ce a aflat ca fiica ei o minora de numai 9 ani a fost abordata pe rețelele de socializare de un barbat care i-a cerut sa-i trimita fotografii cu ea, in ipostaze indecente.