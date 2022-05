Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea tunisiana Ons Jabeur le-a cerut fanilor spanioli sa o incurajeze la meciul cu Simona Halep, din sferturile de finala ale Madrid Open. "Sper ca Simona si Coco sa joace timp de 5 ore. Am vazut-o pe Simona jucand foarte bine. Vreau sa va reamintesc, ca Simona a castigat impotriva Paulei (n.r.…

- Simona Halep a spus ca a jucat exact ceea ce trebuia in intalnirea cu Cori Gauff, din optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Madrid. "Cred ca am jucat exact ceea ce trebuia. In setul al doilea, ea a schimbat ceva, a fost mai agresiva si nu a fost usor sa-mi adaptez jocul, dar…

- Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale Madrid Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-3, 6-1 pe spaniola Paula Badosa, locul 2 WTA, principala favorita a competitiei de categorie WTA 1.000. Simona Halep a inceput foarte bine meciul cu Badosa, cu lovituri in lung…

- Simona Halep (30 de ani, locul 26 WTA și cap de serie numarul 24) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari. Jucatoarea romana de tenis a invins-o, miercuri, pe croata Petra Martic (31 ani, 79 WTA) cu 6-1, 6-1. Meciul…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 23 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 768.680 de dolari. In sferturi, constanteanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-3,…

- Ultima favorita a turneului de tenis de la Dubai (10 WTA) ramasa in concurs, tunisiana Ons Jabeur, a fost eliminata joi seara de Simona Halep, in sferturile de finala ale competiției din Emiratele Arabe Unite. Romanca se califica astfel in semifinala, unde o va intalni pe letona Jelena Ostapenko (21…

- Simona Halep se poate umple de bani la Dubai. Fostul lider mondial va disputa astazi partida din sferturile de finala ale turneului WTA 500 dotat cu premii totale de 703.580 de dolari. Romanca o va intalni pe jucatoarea din Tunisia, Ons Jabeur (10 WTA), meciul incepand nu mai devreme de ora 17.00. Simona…