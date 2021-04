Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (3 WTA) a facut un meci entuziasmant, in sferturile „Porsche Tennis Grand Prix“, in care, pur si simplu, si-a surclasata adversara, una in fata careia cedase ultimele doua intalniri.

- Simona Halep este de neoprit la Stuttgart! Se pare ca sportiva noastra s-a refacut complet dupa ultima accidentare, iar acum nu are de gand sa mai „ierte“ nimic. Dupa victoria lejera de ieri cu Vondrousova (6-1, 6-3), Halep a „desființat-o“ in semifinale și pe Alexandrova, una dintre jucatoarele puternice…

- Simona Halep joaca in sferturi la WTA Stuttgart. La ce ora va intra pe teren? Constanțeanca a invins-o anterior pe Marketa Vondrousova in minimum de seturi, 6-1, 6-3. Cand se joaca Simona Halep – Ekaterina Alexandrova Simona Halep a invins-o pe Marketa Vondrousova la minimum de seturi, scor 6-2, 6-3,…

- Dupa o pauza de mai multe saptamâni, Simona Halep revine în circuitul WTA. Sportiva noastra a aflat numele adversarei pe care o va întâlni în turul doi de la Stuttgart: este o fosta finalista de la Roland Garros. Marketa Vondrousova a trecut de compatrioata Marie…

- Vremea rea i-a dat miercuri puțin peste cap planurile Simonei Halep, sportiva noastra fiind nevoita sa faca unele ajustari în programul de antrenament. Programul Simonei Halep în urmatoarele saptamâni - Ultimele noutați din punct de vedere fizicDin cauza ploii, Simona…

- Calificata în sferturile turneului de la Miami (WTA 1000), Ashleigh Barty a confirmat prezența la competiția care va deschide practic sezonul de zgura din 2021. Lidera mondiala se va afla pe tabloul principal la Stuttgart. Întrecerea de la Stuttgart face parte din categoria WTA 500…

- E clar: meciul cel mai asteptat din sferturile Australian Open, in proba feminina, se va disputa marti, atunci cand cea mai longeviva jucatoare din Top 10 la ora actuala va intalni o legenda vie a circuitului WTA.

- Romanca de pe locul 2 WTA isi va face debutul intr-o competitiei oficiala in 2021 impotriva unei tinere sperante din circuitul profeionist de tenis, Anastasia Potapova, 19 ani, locul 101 WTA.