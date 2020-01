Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) scrie istorie pentru Romania! Jucatoarea noastra se pregatește s-o depașeasca pe Martina Hingis (39 de ani, fost numar 1 mondial) intr-o ierarhie extrem de importanta. Simona Halep va juca in optimile de finala de la Australian Open cu belgianca Elise Mertens (24 de…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o va intalni pe sportiva belgiana Elise Metrens, 24 de ani, 17 WTA, in optimile de finala de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Pana in prezent cele doua sportive s-au mai intalnit de trei ori in circuitul WTA, Simona Halep caștigand doua meciuri,…

- SIMONA HALEP-HARRIET DART AUSTRALIAN OPEN LIVE VIDEO EUROSPORT. Halep si Dart se intalnesc in premiera intr-un turneu WTA, carierele celor doi fiind diametral opuse pana in prezent. Daca Halep se mentine de sapte ani intre cele mai bune zece jucatoare ale lumii, pentru Dart performanta de a juca…

- Simona Halep (28 de ani), locul 3 WTA, s-a calificat in turul secund al turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului. In ruda inaugurala, sportiva noastra a trecut de americanca Jennifer Brady (24 de ani), a 49-a jucatoare de tenis a lumii, scor 7-6 (5), 6-1.

- Din 2014 incoace, Halep a disputat doar un singur turneu inainte de Australian Open, iar rezultatele au fost oscilante, depinzand insa mult de starea ei fizica. In 2020, la fel ca in ultimele cinci sezoane, actualul numar 3 mondial are aceeași forma de abordare a primului turneu de Mare Șlem al anului.…

- Dupa o saptamana cu meciuri dramatice si cu jucatoare cazute pe capete din cauza accidentarilor, WTA Finals 2019 isi va desemna, astazi (nu mai devreme de ora 13.30, Digi Sport) campioana.

- Pentru a patra oara la rand, constanteanca de 28 de ani a parasit WTA Finals inca din faza grupelor. Avand in vedere insa ca fondul de premii s-a dublat, acest esec i-a adus Simonei o consolare importanta din punct de vedere financiar.

- Dupa mai multe luni de asteptare, avem un raspuns la o intrebare care i-a preocupat pe iubitorii tenisului din Romania: E mai buna Halep sau Andreescu? Prima intalnire dintre cele doua a fost castigata de Simona la capatul unui meci superb.