Haită de lupi, filmată pe un drum forestier din Munții Apuseni - Imagini inedite - FOTO&VIDEO "Lupul este inzestrat cu simțuri foarte bine dezvoltate, auzul și vazul fiind cele mai sensibile.In imaginile de mai jos se observa cum lupii sesizeaza camera de monitorizare amplasata de rangerii de la administrația Parcului Natural Apuseni.Lupii traiesc in haita și au un rol important in menținerea unor ecosisteme natural sanatoase. Cele mai multe haite au in componența perechea conducatoare, formata din masculul și femela alfa, precum și puii lor de pana la 3 ani. Cateodata pot aparea și alți lupi, rude ale celor alfa. In fiecare haita exista o ordine respectata, limbajul corpului exprimand… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Haita de lupi, surprinsa pe un drum din Munții Apuseni. Ce fac atunci cand observa camerele de supraveghere O haita de lupi a fost surprinsa de camerele de supraveghere amplasate pe teritoriul Parcului Natural Apuseni. Imaginile au fost postate vineri pe contul de Facebook al Regieni Naționale…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, o atentionare Cod portocaliu de viituri, valabila pana duminica la miezul noptii pe rauri din judetul Satu Mare, precum si un Cod galben de viituri, valabil pana marti, pe rauri din bazinele hidrografice din judetele…

- VIDEO: Farmecul Apusenilor. Imagini care iți taie respirația, surprinse intr-un film de prezentare al Parcului Natural Farmecul Apusenilor: Parcul Natural Apuseni este o arie protejata de interes național ce corespunde categoriei a V-a IUCN (parc natural de tip peisaj terestru) situata in Romania, pe…

- Campania de impaduriri din aceasta toamna: Romsilva ofera gratuit 600.000 de puieți voluntarilor care vor sa planteze copaci Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, prin direcțiile silvice din subordine, acorda sub forma de sponsorizare, 600.000 de puieți forestieri voluntarilor care se implica, in…

- Potrivit unui comunicat al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) – Romsilva, instituția ofera sub forma de sponsorizare, prin direcțiile silvice din subordine, 600.000 de puieți forestieri voluntarilor care se implica, in campania din aceasta toamna, in acțiuni de impaduriri in afara fondului forestier…

- Romsilva ofera gratuit 600.000 de puieți forestieri voluntarilor implicați in acțiuni de impaduriri Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, prin direcțiile silvice din subordine, acorda sub forma de sponsorizare, 600.000 de puieți forestieri voluntarilor care se implica, in campania de impaduriri din…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, prin direcțiile silvice din subordine, acorda, sub forma de sponsorizare, 600.000 de puieți forestieri voluntarilor care se implica, in campania de impaduriri din aceasta toamna, in acțiuni de impaduriri in afara fondului forestier național. Pot beneficia de sponsorizare…

- Imagini frumoase cu doi cerbi, in perioda boncanitului, intr-o padure a Parcului Natural Apuseni, filmarea fiind realizata de catre o camera de monitorizare a faunei instalata de colegul nostru Ghița Floca. Perioada de imperechere, numita și boncanitul cerbului, debuteaza in septembrie și se incheie…