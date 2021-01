Stiri pe aceeasi tema

- - Ce a fost pentru voi mai important in acest an, care dintre emisiunile pe care le-ați moderat a fost mai importanta? - Toate emisiunile pe care le-am moderat in acest an au avut rolul și importanța lor. In esența, fiecare dintre ele a avut o tema actuala, care intereseaza, care deranjeaza…

- Anca Alexandrescu: Asa cum ati vazut, Realitatea Plus a pornit un demers jurnalistic pentru descoperirea unor ite, la Culisele statului paralel. Nu vreau neaparat sa vorbesc cu dvs despre asta, dar numele dvs a fost atat de des amintit, cel putin in interviul cu procurorul Mircea Negulescu, incat cred…

- In municipiul Radauți Primaria in partreneriat cu Biblioteca Municipala „Tudor Flondor”, Muzeul „Samuil și Eugenia Ioneț” și Casa de Cultura organizeaza maij multe manifestari pentru a marca Ziua Bucovinei și Ziua Naționala a Romaniei. Astfel, Biblioteca Municipala „Tudor Flondor” organizeaza o serie…

- Cea de-a șaisprezecea ediție a Nopții Europene a Muzeelor, ce trebuia sa se desfașoare, ca de obicei, in luna mai a acestui an, a fost reprogramata de organizatorul european pe 14 noiembrie din cauza contextului pandemic pe care il traversam. Pentru ca siguranța vizitatorilor este cea mai…

- Distribuitorul de mobilier de birou Workspace Studio, partener unic acreditat al Herman Miller in Romania, anunta intrarea pe piata de retail online cu produse ergonomice, dupa afaceri de 6,5 milioane de euro in primele noua luni."Workspace Studio, companie specializata in solutii de amenajare…

- Corneliu Ștefan a depus joi, 29 octombrie, juramantul de investire in funcția de președinte al Consiliului Județean Dambovița. Ceremonia solemna de depunere a juramantului de catre noul peședinte al CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, și de catre consilierii județeni, validați de Tribunalul Dambovița, s-a…

- Zeci de persoane au participat , duminica seara, la o petrecere care a avaut loc la o pensiune din comuna Runcu, județul Gorj. Deși suntem in plina pandemie, oamenii s-au imbrațișat, au dansat impreuna, iar masca de protecție a lipsit din ținuta participanților. Printre invitați se numara și Madalin…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.855 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…