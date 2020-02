Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, care are 21 de ani, s-a transferat in vara de la FC Viitorul la Genk, dar nu a reusit sa se impuna la campioana Belgiei. Fiul lui Gheorghe Hagi nu a mai fost folosit intr-un joc oficial dinaintea pauzei de iarna si nu a fost in lotul pentru ultimul meci de campionat (1-4 la Gent). Ianis…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi, mijlocasul echipei belgiene Racing Genk, va fi imprumutat la formatia scotiana Glasgow Rangers, scrie site-ul walfoot.be, potrivit Agerpres. Ianis Hagi, care are 21 de ani, s-a transferat in vara de la FC Viitorul la Genk, dar nu a reusit sa se impuna la campioana Belgiei.…

- Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formației FC Viitorul, spune ca fiul sau, Ianis Hagi, a avut parte de cel mai bun an in cariera. Antrenorul a mai declarat ca iși pune multa incredere atat in Ianis, cat și in toți ceilalți jucatori care au evoluat pentru naționala U21 la Campionatul European, potrivit…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat joi seara, dupa meciul cu Astra Giurgiu, scor 0-1, ca nu acuza pe nimeni pentru faptul ca nu a fost invitat la tragerea la sorti a Euro-2020, dar trebuia sa “simta” cineva sa faca acest lucru. “Daca voi nu simtiti înseamna…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat joi seara, dupa meciul cu Astra Giurgiu, scor 0-1, ca nu acuza pe nimeni pentru faptul ca nu a fost invitat la tragerea la sorti a Euro-2020, dar trebuia sa “simta” cineva sa faca acest lucru. “Daca voi nu simtiti inseamna ca Hagi nu a facut…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, nu a fost invitat de președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, 35 de ani, la festivitatea de vineri a tragerii la sorți a grupelor de la Euro 2020, care a avut loc la ”Romexpo”.la trei zile dupa acest eveniment, șeful din casa Fotbalului, Razvan Burleanu, s-a…

- “N-am fost invitat la gala, dar nici nu era obligatoriu. Asta e, asa s-a gandit. Intrebati-i pe cei de la federatie. De ce sa ma simt afectat? Eu ma simt mandru ca am jucat pentru Romania. Nimeni nu m-a invitat. Si nu vorbim de ambasador, vorbim de invitatie. Eu ma duc la Constanta sa produc jucatori…