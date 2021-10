Stiri pe aceeasi tema

- Mare atenție la e-mailurile primite! Aproape 90% din fișierele de tip malware (viruși) se trimit prin e-mail. Cele mai virusate sunt e-mailuri de tip spam care conțin subiecte și fișiere denumite “comanda”, “plata”, “nou”, “cotatie” si “cerere”. O pondere de 89% dintre tipurile de fisiere malware detectate…

- ANRE a amendat cu 2,69 milioane de lei furnizorii de gaze naturale, ca urmare a plangerilor primite de la consumatori referitoare la creșterea prețurilor gazelor naturale. Potrivit ziarului Libertatea, ENGIE, E.ON Energie Romania și Restart Energy... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un album al lui David Bowie care nu a fost lansat oficial in timpul vietii artistului va fi scos pe piata in ajunul zilei in care cantaretul ar fi implinit 75 de ani. Albumul intitulat „Toy” a fost inregistrat in 2001 și a aparut ilegal pe Internet in 2011. „Toy” va fi lansat pe 7 ianuarie, sub forma…

- Peste 25 de milioane de oameni din statul indian Rajasthan s-au confruntat duminica cu acces blocat și restricții de internet impuse de guvern, in efortul de a preveni fraudele in timpul unui examen.

- Cuba nu și-a vaccinat pana acum decat 40% din populație, iar mulți cetațeni aflați la risc in fața COVID așteapta inca sa fie imunizați. Oficialii au demarat insa deja vaccinarea in masa a copiilor de peste 2 ani, intr-o incercare de a tempera valul pandemic actual și de a grabi deschiderea unitaților…

- SoftOne Romania, lider pe piața soluțiilor Cloud ERP și membra a grupului de investiții Olympia Group, raporteaza o creștere a vanzarilor de peste 60% pentru soluțiile software in Cloud, pentru prima parte a anului 2021, comparativ cu aceeași perioada a anului anterior. Creșterea a fost inregistrata…

- Incidenta a depasit 4 cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani in comuna brasoveana Fundata, in care se afla si statiunea Cheile Gradistei, astfel ca a fost restrictionata circulatia pe timp de noapte, in weekenduri.

- Cinci școli din cinci județe au avut probleme in privința examenului de bacalaureat din aceasta toamna. Subiectele au aparut pe internet, fiind pozate de elevii din sala de clasa. Ministrul Educației, Sorin CImpeanu, anunța ca elevii o sa fie pedepsiți. „Este vorba de o frauda care o sa fie…