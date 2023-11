Stiri pe aceeasi tema

- Excelența Sa Kathleen Ann Kavalec, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, a efectuat vineri, 27 octombrie, o vizita la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș. "Din partea Ambasadei SUA, la intalnire au mai participat atașatul…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș anunța ca ediția din acest an a Conferinței de Neurofiziologie Clinica, cu participare internaționala, va avea loc in perioada 27 – 29 octombrie, la Centrul UNiX (str. Victor Babeș nr. 15). Manifestarea științifica…

- Saptamanal, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu-Mureș organizeaza felurite proiecte de cercetare in domeniul medical, in scopul atingerii unor performanțe sanitare de anvergura. In aceasta saptamana, un astfel de eveniment este Congresul…

- Cea de-a doua ediție a Conferinței „Impreuna pentru copii", organizata de catre Asociația „Imbrațișeaza-ma", in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș și cu Asociația „Tineri pentru Tineri" Mureș, se va desfașura in data de 6 octombrie,…

- Vrei sa devii voluntar in cadrul unei instituții academice?! Atunci știrea aceasta este pentru tine. Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu-Mureș organizeaza programul de voluntariat intitulat Voluntariat in folosul Universitații (VIFU), conform…

- Am semnat astazi, la Ministerul Educației, contractul de finanțare pentru construirea campusului de invațamant tehnic dual -ERGOPOLIS, caștigat de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, in calitate de lider de proiect alaturi de ceilalți 11 parteneri…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș și-a marcat prezența, printr-o delegație, la cel mai important eveniment educațional la nivel global, anume Conferința și Expoziția Anuala a Asociației Europene pentru Educație Internaționala – EAIE…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș a lansat programul "Open Space Learning". In cadrul acestuia, studenții pot folosi spații dedicate procesului de invațare, dotate cu tablete, calculatoare, carți electronice cu tematica psihologica și multe…