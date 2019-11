Gwyneth Paltrow, Kate Hudson și Zoe Saldana sunt fermecate de Dubai Cele trei actrițe de top de la Hollywood au fost invitate sa joace intr-un scurtmetraj de promovare a Dubaiului ca destinație turistica. Dupa filmarile care au durat opt zile, ele declara ca au fost fascinate de spiritul acestui oraș nascut din multiculturalism și care continua sa prospere datorita oamenilor care traiesc in el. Producția, realizata cu o echipa formata din oameni din peste 30 de naționalitați, poate fi vizionata din 22 noiembrie pe site-ul VisitDubai.com , pe canalele de Social Media ale Dubaiului și ale celor trei celebritați. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

