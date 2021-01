Stiri pe aceeasi tema

- Protestele din Statele Unite au șocat intreaga lume. Oamenii care s-au strans in fața Capitoliului au invadat Parlamentul American, intrand in salile Senatului/Camerei Reprezentanților, dar și in birourile senatorilor. De departe cel mai nonconformist protestatar a fost cel imbracat in viking, care…

- Donald Trump este din nou in centrul unui scandal in Statele Unite, dupa ce o publicație americana a facut publica o conversație telefonica intre președinte și un oficial din statul Georgia, stat caștigat de Joe Biden. Președintele american i-a cerut secretarului de stat al Georgiei sa „gaseasca” voturi…

- Un barbat din Statele Unite ale Americii a zburat din Carolina de Nord catre Seattle pentru a vedea daca bula din cumpana se va mișca intr-un sens sau in celalalt. Acesta susține ca a facut un timelapse de 23 de minute, iar pentru ca bula nu s-a mișcat deloc in acest timp, inseamna, evident, ca... View…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer – BIONTECH. Astfel, vaccinarea va incepe in Romania pe 27 decembrie, atunci cand 5000 de persoane din prima linie vor fi vaccinate. Vaccinul e folosit deja in Marea Britanie, Israel și Statele Unite. De asemenea,…

- Cantareata americana Gwen Stefani si iubitul sau Blake Shelton s-au logodit in urma cu doua luni, la ferma lor din Tishomingo, Oklahoma, si isi fac deja planuri de nunta, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Gwen Stefani si Blake Shelton sunt nerabdatori sa ajunga in fata altarului si, avand…

- Saga monolitului metalic continua, de data asta tot in Statele Unite. Dupa ce atat primul monolit, cel din California, cat și al doilea, cel din Piatra Neamț au disparut, un al treilea și-a facut apariția in California. Obeliscul din California are trei fete, trei metri inaltime si latura de 45 de centimetri.…

- Inca nu exista un caștigator clar al alegerilor din Statele Unite, deși Joe Biden pare sa aiba prima șansa in acest moment, conform analiștilor. Consilerul spiritual al lui Donald Trump a vrut sa se asigure ca toate lucrurile sunt in ordine, așa ca a facut o incantație pentru ca președintele republican…

- Alegerile din Statele Unite sunt in cateva zile, iar Donald Trump se afla din nou in centrul unui scandal mediatic. Acesta este acuzat de catre oamenii de pe Twitter ca pe 22 octombrie a folosit o sosie, in locul soției sale, Melania Trump. The only thing I'll miss from this administration is them swapping…