Stiri pe aceeasi tema

- Gwen Stefani, de 51 de ani, si Blake Shelton, de 45 de ani, s-au casatorit in sfarșit, dupa șase ani de relație! Nunta a avut loc sambata trecuta, la ferma din Oklahoma a starului country. Evenimentul a fost unul intim, la care au participat doar familia si cei mai apropiati... The post Celebra cantareața…

- Gwen Stefani și logodnicul sau, Blake Shelton, s-au casatorit in acest weekend, dupa șase ani de relație. Artista de 51 de ani și partenerul sau de 45 au decis sa faca marele pas la ferma acesteia din Oklahoma, acolo unde au construit o capela special pentru ziua evenimentului.

- Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice (ACCPT) și Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR), impreuna cu partenerul principal ADAMA au organizat miercuri, 9 iunie 2021, prima ediție «Ziua Graului Baragan/Lotul Olimpic al Fermierilor». Evenimentul a fost susținut de ADAMA,…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a casatorit cu logodnica sa, Carrie Symonds, într-o ceremonie secreta la Catedrala Westminster sâmbata, au informat ziarele Sun and Mail on Sunday, relateaza Reuters. O purtatoare de cuvânt din Downing Street a refuzat sa comenteze informațiile.…

- Un reprezentant al cantareței a confirmat luni pentru revista People casatoria dintre cei doi tineri. Ceremonia a fost una restransa și a avut loc in casa cantareței din Montecito, California, unde cei doi au petrecut impreuna lunile de izolare la domiciliu in timpul pandemiei de coronavirus. “A fost…

- Ariana Grande a recunoscut ca s-a casatorit de curand cu iubitul ei, Danton Gomez, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de iubire de mai bine de un an. Artisa internaționala și-a unit destinul cu cel al tanarului agent imobiliar in cadrul unei ceremonii restranse și intime, dupa cum a declarat…

- „S-au casatorit”, a confirmat revistei People un reprezentant al cantareței. „A fost minuscul și intim – mai puțin de 20 de persoane. Cuplul și ambele familii nu ar putea fi mai fericiți. In ciuda serbarii reduse, se spune ca Ariana și Dalton – un agent imobiliar – au schimbat tradiționalul „I do” cu…

- Prime Minister Florin Cițu has announced on Tuesday that the anti-Covid vaccination in Romania has reached 115,000 people per day, according to romaniajournal.ro. The Prime Minister encouraged Romanians to get vaccinated and explained that it is the only way to get rid of the pandemic. “A joint effort…