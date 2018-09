Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul Ouest-France, Verhofstadt, liderul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) din Parlamentul European a declarat ca are in comun cu Macron analiza si propunerile politice, iar initiativa comuna cu La Republique En Marche, partidul prezidential francez, va fi lansata in octombrie, eventual in cadrul unui nou grup parlamentar european. "In 2019 va avea loc o lupta intre populistii…