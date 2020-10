Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Starea de CALAMITATE, pregatita de catre Guvern, in sectorul Agriculturii. Suprafețe compromise in proporție de pana la 100% Ludovic Orban, impreuna cu Guvernul, lucreaza la o ordonanța de urgența privind declararea starii de calamitate pentru fenomenul de seceta pedologica in agricultura.…

- Comitetele Județene pentru Situații de Urgența au trimis Ministerului Agriculturii evaluarile pagubele la culturile agricole. O suprafața de peste 1,17 milioane ha cu culturi inființate in toamna anului 2019, precum și o suprafața de peste 1,2 milioane ha cu culturi inființate in primavara anului…

- Guvernul Ludovic Orban lucreaza la o ordonanța de urgența privind declararea starii de calamitate pentru fenomenul de seceta pedologica in agricultura. Din rapoarte oficiale care au ajuns la București, situația in teritoriu este de o gravitate severa.Comitetele Județene pentru Situații de…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara ca masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise din București, dupa ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența. „Se va institui purtarea maștii in toate spațiile publice inchise și deschise” dupa ședința…

- Prefectul Capitalei a anuntat, duminica, intrunirea, a doua zi, a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit in Bucuresti pragul de trei la mia de locuitori. Inainte de anunțul oficial, insa, ministrul Educației,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, vineri, prin sistemul RO-ALERT, un mesaj pentru bucuresteni, atentionandu-i ca nivelul de raspandire a SARS-CoV-2 este de peste 2 la 1.000 de locuitori, transmite Agerpres. “Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2)…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, joi, o hotarare ce stabilește care sunt excepțiile de la masura carantinei ce se aplica persoanelor care sosesc in Romania din țarile/zonele de risc epidemiologic. ​Hotararea mai stabilește suspendarea zborurilor spre și dinspre Romania,…