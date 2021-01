Guvernul verifică sporurile bugetarilor. Cîțu: Să vedem care dintre ele se justifică sau nu ​Guvernul analizeaza, în vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate în sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Cîtu, care a informat, totodata, ca se are în vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina inechitatile din sistemul public.

"Ne uitam la toate sporurile în sectorul public pentru bugetul din 2021 sa vedem care dintre ele se justifica sau nu si ne uitam la tot sistemul de salarizare. În acelasi timp, pentru 2021, vom veni cu o lege a salarizarii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

