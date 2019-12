Premierul Viktor Orban a facut o prioritate din sporirea natalitatii si a acordat stimulente menite sa incurajeze cuplurile sa faca mai multi copii, precum scutiri de taxe sau imprumuturi subventionate, astfel incat pe termen lung Ungaria sa nu ajunga sa-si acopere deficitul de forta de munca prin imigratie.



Potrivit deciziei aparute joi in publicatia oficiala Magyar Kozlony, guvernul ungar a preluat sub controlul statului sase clinici specializate in fertilizare in-vitro, masura pe care o considera a fi de o ''importanta nationala strategica'' si prin urmare nu i se aplica regulile…