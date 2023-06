Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, in sedinta de astazi, un memorandum avand ca tema adoptarea unor principii generale in vederea imbunatatirii statutului personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic din sistemul national de invatamant si valorizarea carierei didactice. In memoradum se arata, intre altele,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a cerut Ministerului Educatiei si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale promovarea la nivelul Guvernului a unui Memorandum privind majorarile salariale acordate personalului din Educatie prin noua Lege a salarizarii, in urma discutiei telefonice

- Guvernul va adopta in ședința de guvern de joi un Memorandum privind majorarile salariale acordate personalului din Educație prin noua Lege a salarizarii, pentru a consolida garanțiile guvernamentale privind prioritizarea Educației in viitoarea grila de salarizare și utilizarea ca

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru face vineri dimineata clarificari privind aplicarea majorarilor salariale din sistemul de invatamant, precizand ca Guvernul a indeplinit solicitarile sindicalistilor, fiind acordate majorari salariale de 1.000 lei brut/luna personalului didactic si…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul national de invatamant de stat, care reglementeaza majorarea salariilor incepand cu data de 1 iunie 2023.Actul normativ aprobat de Executiv stabileste o majorare de 1.000 de lei brut pe…

- Executivul a aprobat, vineri, ordonanța de urgența care reduce cheltuielile bugetare. Din proiect a fost eliminat articolul legat de sporul de doctorat, „urmand ca in noua lege a salarizarii sa se clarifice mai concret modul in care sporul de doctorat va fi acordat”, spune Adrian Caciu.Proiectul…

- Guvernul a aprobat modificarea legislației specifice privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, in scopul implementarii unui mecanism „echitabil si unitar” pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, noi…

- Guvernul a aprobat acordarea biletelor de tratament balnear in anul 2023 și a majorat suma alocata in acest scop. Este o veste buna care vine de la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, condus de catre social-democratul Marius Constantin Budai. Aproximativ 120.000 de bilete la tratament balnear…