Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii participa luni la ședința Biroului Executiv Național al partidului, la Parlament. Președintele Ludovic Orban și premierul Florin Cițu nu au facut declarații pe aceasta tema inainte de intrarea la ședința.Insa, in fața liberalilor, Ludovic Orban ar fi repetat ca „orice ministru care ataca…

- Dupa ce premierul Florin Cîțu a acuzat Consiliul Economic și Social (CES) de „obstrucționare ciudata” pentru faptul ca nu a dat aviz pe proiectul de lege privind închiderea localurilor care nu respecta masurile anti-COVID (motivul fiind ca a fost trimis seara), astazi l-a primit.…

- ”In sedinta de Guvern de astazi am aprobat Legea bugetului de stat pe anul 2021. Am aprobat legea plafoanelor a unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pentru 2021, legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021 si bineinteles acestea fiind insotite de strategia fiscal bugetara pe 2021…

- Florin Citu, premierul Romaniei a anuntat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost adoptat bugetul pentru anul 2021 și ca urmeaza sa ajunga in Parlament pentru dezbatere. In ședința de Guvern de azi am aprobat legea Bugetului de Stat pe anul 2021. Am aprobat Legea Plafoanelor, Legea Bugetului…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni la Parlament, dupa dezbaterea motiunii simple, ca pacientul care a murit in Belgia a fost transferat in strainatate de indata ce s-a gasit un centru si transferul a fost posibil "din punct de vedere tehnic". Ședința cu scandal in Coaliție, pe bani.…

- Liderii coaliției de guvernare au o ședința extrem de tensionata și incearca sa stinga ”incendiul” iscat ca urmare a desparțirii Ministerului Economiei de cel al Energiei. Astfel, intre Claudiu Nasui și Virgil Popescu este o relație extrem de tensionata, asta pentru ca ministrul USR-PLUS ravnește…

- Premierul Florin Cițu i-a informat pe liderii PNL ca abia saptamana viitoare va trimite Legea Bugetului in Parlament, dar aceasta va conține o serie de taieri drastice. Citește și: VIDEO | Clotilde Armand a descoperit ca e greu sa fii primar: 'Trebuie nu stiu cate voturi pentru a face o mica…

- ”Citu – vanzatorul Romaniei! Abrogarea legii PSD prin care interziceam vanzarea companiilor romanesti in plina criza este cea mai mare crima economica! Ne vom opune in Parlament acestei aberatii! Si, daca va fi nevoie, vom protesta si in strada, alaturi de toti romanii care se opun devalizarii celor…