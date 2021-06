Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pensii in sensul acordarii posibilitatii reincadrarii acestora pana la

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pensii in sensul acordarii posibilitatii reincadrarii acestora pana la varsta de 70 de ani in…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare in sistemul public de pens...

- Guvernul nu va creste varsta de pensionare Foto: radiocraiova.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Guvernul nu va creste vârsta de pensionare, dar va permite angajatilor sa ramâna în activitate pâna la 70 de ani, daca doresc. Un proiect de lege cu acest scop…

- "Va fi o intreaga ciondaneala intre grupuri, intre oameni. Va ieși Florin Roman cu siguranța… in cele din urma, nu va trece legea", a spus Miron Mitrea. "Problema este serioasa și trebuie abordata pe fond. Faptul ca unii oameni lucreaza la stat și iau și pensie și salariu este o stupizenie. La fel de…

- Proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat va fi aprobat saptamana viitoare de guvern, a anunțat premierul Florin Cițu. Guvernul se pregateste sa nu mai permita cumulul pensiei cu salariul la stat dupa ce romanii s-au aratat indignați de „recuperarea” in instituțiile publice…

- Proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat va fi aprobat saptamana viitoare de guvern, a anunțat premierul Florin Cițu. Proiectul fusese citit in prima lectura de guvern in luna martie. Pentru a intra in vigoare, proiectul de lege trebuie votat de Parlament și promulgat…

- Proiectul de lege care le da dreptul angajatilor sa lucreze pana la 70 de ani, daca doresc, si care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost pus in dezbatere publica. Interdictia se va aplica insa cu mai multe exceptii.