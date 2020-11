Guvernul urmeaza sa aprobe o licenta de dare in administrare pentru exploatarea apei minerale terapeutice in perimetrul Vizantea-Manastireasca, dupa ce seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a propus pentru ordinea de zi suplimentara a sedintei de vineri un proiect de hotarare in acest sens.



"Va rog sa fiti de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de guvern a proiectului de Hotarare a Guvernului privind aprobarea licentei de dare in administrare nr. 21432/2018 a activitatii miniere de exploatare a apei minerale terapeutice in perimetrul Vizantea-Manastireasca,…