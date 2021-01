Guvernul urmează să modifice în şedinţa de miercuri statutul prefectului Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri modificarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ referitor la statutul prefectului si subprefectului, aceste functii urmand sa fie unele de demnitate publica. "Actul normativ va clarifica statutul prefectului si subprefectului ca fiind functii de demnitate publica atat corelativ cu pozitiile exprimate la nivel politic de Parlamentul Romaniei si cu Strategia privind functia publica 2016-2020, cat si corelativ cu necesitatea de clarificare a statului prefectului si subprefectului identificata prin Programul de guvernare. Prefectii si subprefectii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

