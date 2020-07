Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri in domeniul achizitiilor publice, potrivit ordinii de zi afisate pe site-ul Secretariatului General al Guvernului (SGG). In nota de fundamentare a proiectului se explica "necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice", intrucat, in caz contrar, exista "riscul diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinta cea mai grava in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii…