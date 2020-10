Guvernul urmeaza sa decida in sedinta de miercuri prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, urmare a unei hotararii de marti a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Hotararea CNSU mai prevede ca purtarea mastii va deveni obligatorie in toate spatiile deschise in zonele in care incidenta infectarilor cu noul coronavirus depaseste 3 la mia de locuitori. Totodata, prin Hotararea CNSU se propune ca evenimente private precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatii deschise, precum si in spatii inchise sa fie interzise…