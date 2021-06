Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta de modificare a Legii Educatiei Nationale - Legea nr. 1/2011, prin care elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se deconteaza cheltuielile de transport, pe durata cursurilor scolare, din bugetul Ministerului Educatiei, in limita a 50 km. Totodata, potrivit proiectului de act normativ, elevilor care locuiesc la internat sau in gazda li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a opt calatorii dus-intors pe semestru, din bugetul Ministerului Educatiei, prin unitatile de…