Guvernul ungar recunoaşte că a cumpărat programul spion Pegasus Guvernul ungar a recunoscut joi pentru prima data ca a cumparat programul spion Pegasus, care conform mass-media internationale a fost folosit de mai multe tari pentru a spiona politicieni din opozitie, activisti sau jurnalisti, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

''Ministerul de Interne a cumparat soft-ul'', a declarat în fata presei Lajos Kósa, presedintele Comisiei de Aparare si Securitate din parlamentul ungar si membru al Fidesz, partidul de guvernamânt al premierului Viktor Orban.

Politicianul ungar a mai sustinut ca operatiunea a fost una legitima,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Departamentul american al Comertului a anuntat miercuri ca a introdus NSO Group, compania israeliana care fabrica software-ul spion Pegasus, pe lista sa de companii interzise pentru ca reprezinta o amenintare pentru securitatea nationala a SUA, o decizie denuntata la Tel Aviv, relateaza AFP.…

- Departamentul american al Comertului a anuntat miercuri, 3 noiembrie, ca a introdus NSO Group, compania israeliana care fabrica softul spion Pegasus, pe lista de companii interzise, pentru ca reprezinta o amenintare pentru securitatea nationala a SUA, a informat AFP, preluata de Agerpres . NSO Group…

- Statele Unite ale Americii au inclus NSO Group, compania israeliana care produce software-ul spion Pegasus, pe lista companiilor interzise. Departamentul american al Comertului a transmis ca reprezinta o amenințare pentru securitatea naționala.

- La sfarșitul lunii trecute, un important summit al dreaptei din Ungaria a avut un invitat special in persoana lui Mike Pence. Fostul vicepreședinte american in administrația Trump s-a alaturat prim-ministrului maghiar Viktor Orban și altor lideri naționaliști și liberali de pe continentul european,…

- Telefoanele jurnalistului maghiar Daniel Nemeth au fost atacate cibernetic in iulie 2021 pe cand acesta scria despre unul dintre prietenii din copilarie ai premierului maghiar Viktor Orban, relateaza The Guardian . Spionajul a avut loc chiar in timp ce presa internaționala dezvaluia ca guvernul maghiar…