Guvernul ungar, acuzat că se numără printre utilizatorii programului de spionaj Pegasus Opozitia ungara si mai multe organizatii de presa au cerut luni guvernului condus de Viktor Orban clarificari asupra presupusei spionari a jurnalistilor prin intermediul programului informatic israelian Pegasus, dezvaluita duminica de o investigatie atribuita unor mass-media internationale. Potrivit portalului ungar de investigatii Direkt36, citat de agentia EFE, programul Pegasus a fost folosit in Ungaria pentru spionarea mai multor jurnalisti, proprietari ai unor mass-media, avocati si fotografi. ''Am descoperit in timpul investigatiilor probe indirecte care arata ca in spatele operatiunilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

