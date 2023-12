Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul, reunit luni in sedinta, va aproba suplimentarea, din Fondul de rezerva bugetara, a bugetelor mai multor ministere si institutii centrale: Ministerul Transporturilor, Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Secretariatul General…

- Guvernul, reunit luni in sedinta, va aproba suplimentarea, din Fondul de rezerva bugetara, a bugetelor mai multor ministere si institutii centrale: Ministerul Transporturilor, Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Secretariatul General…

- Guvernul va aproba in sedinta de azi suplimentarea bugetelor mai multor ministere si institutii centrale: Ministerul Transporturilor, Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene, Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Secretariatul General al Guvernului. banii provin din fondul…

- Astfel, Guvernul va suplimenta, prin hotarare, bugetul Ministerului Transporturilor pentru Clubul Sportiv Rapid Bucuresti cu suma de 7.400.000 de lei."Avand in vedere faptul ca Clubul Sportiv Rapid Bucuresti nu dispune de fondurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor salariale ale sportivilor,…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern privind alocarea sumei de peste 3 miliarde de lei din Fondul de rezerva bugetara, la dispoziția Guvernului. Banii sunt necesari pentru plata salariilor profesorilor din mediul preuniversitar și universitar și pentru plata…

- Executivul a aprobat, in sedinta de astazi, o hotarare care vizeaza alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI). Potrivit unui comunicat al MTI,…

- Executivul a aprobat, joi, privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in valoare de 50 milioane lei care vor intra in bugetul Metrorex, pentru…

- Actul normativ prevede suplimentarea creditelor de angajament si bugetare alocate Metrorex pe anul 2023, cu suma de 50 milioane de lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si redistribuite…