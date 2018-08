Dupa o reuniune ministeriala de urgenta condusa de presedintele Michel Temer, duminica, la Brasilia, guvernul a hotarat sa trimita in regiune 120 de membri ai Fortei nationale.



Decizia a fost luata in urma violentelor care au avut loc in localitatea de frontiera Pacaraima (nord), unde jefuirea si uciderea unui comerciant, atribuite venezuelenilor, au provocat altercatii.



Zeci de locuitori ai acestui oras, pe strazile caruia traiesc peste o mie de migranti, le-au distrus doua tabere improvizate si le-au incendiat bunurile. Au fost trase focuri de arma, magazinele au ramas inchise,…