- Guvernul Romaniei pregatește transferarea rețelei de spitale aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii catre autoritațile locale, pentru ca aceste servicii sa fie aduse cat mai aproape de nevoile comunitații. In acest sens, premierul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul…

- Astfel, hotararea de Guvern vizeaza trecerea in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a sectoarelor de drum judetean DJ 298 si DJ 291C, aflate in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Consiliului Judetean Botosani, incadrarea…

- Prima reuniune a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic a avut loc astazi, la Palatul Victoria, sub coordonarea premierului Nicolae-Ionel Ciuca. In cadrul reuniunii a fost luata decizia ca pana vineri, 24 februarie 2023, Ministerul Educației sa sprijine autoritațile locale sa identifice…

- Sindicatele medicale CF picheteaza miercuri Ministerul Transporturilor, din cauza intenției ministerului de a renunța la unitațile medicale subordonate. Federația Sanitas din Romania organizeaza astazi, incepand cu ora 11.00, proteste in fața Ministerului Transporturilor ca urmare a intenției acestei…

- Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR, afiliata la Sanitas, a cerut Ministerului Transporturilor explicații privind situația angajatilor din cele 15 spitale aflate in subordine, daca „se va pune in practica intenția de a renunța la coordonarea lor”. In acest context, Sindicatele din Spitalele CFR vor…