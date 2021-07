Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a transmis un mesaj „clar și raspicat", vineri, partenerilor de Coaliție din PNL. Daca se pune problema unui schimb de ministere dupa alegerile interne din PNL, atunci USR PLUS se va retrage din Coaliția de guvernare și va trece in…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a transmis un mesaj „clar și raspicat”, vineri, partenerilor de Coaliție din PNL. Daca se pune problema unui schimb de ministere dupa alegerile interne din PNL, atunci USR PLUS se va retrage din Coaliția de guvernare și va trece in opoziție,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat, vineri, la Timisoara, ca este “enervant” ca ministrii de la USR PLUS sa fie “sac de box” in campania interna a PNL si ca, in 28 august, la nivelul acestei formatiuni politice va avea loc o sedinta in care se va discuta despre…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat joi seara ca principala sursa de tensiune din coalitie este congresul Partidului National Liberal. Ghinea a avut o replica si pentru Rares Bogdan, care a sustinut recent ca PNRR ar fi fost aprobat daca liberalul Marcel Bolos…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a colaborat foarte bine cu Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru a contura instrumentele financiare incluse in PNRR, a afirmat ministrul de resort, Cristian Ghinea, subliniind ca este "foarte interesat" sa continue aceste mecanisme si in…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta pentru Romania un moment de restart, pentru ca acesta creeaza premisele pentru o mai buna functionare a institutiilor statului si ne putem asigura ca si fondurile europene de coeziune vor avea impactul asteptat in economie, a declarat,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri seara ca in sedinta de coalitie s-a agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles, impreuna cu premierul Florin Citu,

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri seara ca in sedinta de coalitie s-a agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles, impreuna cu premierul Florin Citu, pentru negocierile finale.…