Guvernul spaniol sesizează parchetul după o manifestaţie considerată homofobă şi rasistă Guvernul spaniol a anuntat ca va sesiza parchetul dupa o manifestatie a extremei drepte sambata la Madrid, care a fost considerata homofoba si rasista, relateaza AFP.



"Vom aduce la cunostinta parchetului ura anti-LGBT si rasista a manifestatiei naziste de astazi de la Chueca", un cartier istoric gay al capitalei spaniole, a anuntat intr-un mesaj transmis prin Twitter sambata seara ministrul egalitatii, Irene Montero, membra a partidului stangii radicale Podemos.



Circa 200 de manifestanti au defilat sambata in centrul Madridului, scandand "Afara cu pederastii din cartierele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Belgia a anuntat miercuri ca a pus capat operatiunilor sale de evacuare de pe aeroportul din Kabul, cu cateva zile inainte de retragerea trupelor americane care securizeaza situl, relateaza AFP. "Guvernul federal a luat decizia de a pune capat evacuarilor de pe aeroportul din Kabul, avand in vedere…

- Focul a izbucnit la est de capitala Alger, in regiunea Kabyle. Printre victime se numara și 25 de soldați, noteaza The Guardian . UPDATE ora 15:14: Cel puțin 65 de oameni au fost uciși in incendii care din Algeria, potrivit televiziunii de stat, citata de Sky News . Pana acum, autoritațile au anunțat…

- Calatorii complet vaccinati impotriva covid-19 care sosesc in Anglia din Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite urmeaza sa fie scutiti de carantina - o masura ceruta de sectorul turismului si expatriati, a anuntat miercuri Guvernul britanic, relateaza AFP. Aceasta masura urmeaza sa intre…

- Premierul Florin Citu a transmis vineri un mesaj de condoleante si a exprimat solidaritatea cu poporul si guvernul german, dupa inundatiile devastatoare din ultimele zile in Germania, unde si-au pierdut viata peste o suta de persoane, informeaza News.ro . „Sincere condoleante catre familiile celor care…

- Guvernul cubanez a anunțat o prima masura de calmare a populației dupa protestele de amploare. A eliminat taxele de vama pentru alimente, medicamente și produse de igiena. Practic de lunea viitoare cetațenii le vor putea aduce in țara fara sa fie nevoiți sa plateasca in plus. De luni, pana la sfarșitul…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate in Grecia 1.797 de noi infectari, mai mult decat dublu fața de raportarea anterioara - de 801 cazuri.Pentru a deschide turismul, principala resursa economica, Grecia a ridicat cea mai mare parte a restrictiilor pentru calatorii si activitati recreative și a eliminat…

- Incendiul care devasteaza în prezent flancul sudic al masivului forestier Troodos din Cipru este „cel mai mare” înregistrat pe insula în ultimele decenii, a declarat președintele Nicos Anastasiades pe Twitter, vorbind de „o tragedie”, potrivit AFP."Este…

- Regele Mswati III, conducatorul din Eswatini și ultimul monarh absolut din Africa, ar fi fugit din țara in urma protestelor pro-democrație izbucnite in micul regat din sudul Africii, scrie site-ul South African Broadcasting Corp, care precizeaza totuși ca informațiile sunt inca neclare. Guvernul a anunțat…