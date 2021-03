Stiri pe aceeasi tema

- Italia, a treia economie a zonei euro, intentioneaza sa lanseze luna aceasta un fond in valoare de pana la 40 de miliarde de euro, pentru a ajuta companiile afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19) sa-si majoreze capitalul si sa-si intareasca bilantul, au declarat pentru Reuters surse care…

- "Obiectivul escrocilor este de a convinge autoritatile publice sa faca plati importante pentru a-si asigura achizitia, iar dupa aceea sa dispara cu banii", a relatat OLAF, care a amintit ca stratageme similare s-au inregistrat si anul trecut, la inceputul pandemiei de coronavirus, cu materiale de protectie…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de luni doua proiecte de acte normative, printre care si o ordonanta de urgenta care modifica si completeaza OUG 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri…

- Grupul farmaceutic american Pfizer a prognozat ca in acest an va inregistra vanzari in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari de pe urma vaccinului anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat cu firma germana BioNTech, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.In total, Pfizer estimeaza in 2021 venituri…

- "Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB). Sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate…

- Guvernul francez se opune planurilor grupului canadian de distributie Alimentation Couche-Tard Inc. vizand preluarea rivalului francez Carrefour SA, ceea ce pune sub semnul intrebarii aceasta tranzactie cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro.…

- Guvernul spaniol a trimis duminica convoaie care transporta vaccinul COVID-19 și alimente in zonele afectate de furtuna Filomena, care a adus cele mai importante caderi de zapada din ultimele decenii in centrul Spaniei și a ucis patru persoane, anunța Reuters. In zona Madridului, salvatorii…

- Pandemia de coronavirus (COVID-19), care a afectat semnificativ sistemul sanitar global, a avut efecte negative asupra economiei mondiale, Banca Mondiala estimand ca pana la 115 milioane de persoane au fost aruncate in saracie extrema in timp ce Fondul Monetar International prognozeaza o contractie…