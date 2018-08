Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si rebelii din Sudanul de Sud au semnat duminica, la Khartoum, un acord de impartire a puterii, document ce vizeaza sa puna capat sangerosului razboi civil ce afecteaza cel mai nou stat aparut pe harta lumii, in 2011, transmite AFP. Potrivit intelegerii incheiate in capitala Sudanului…

- "Am facut multe progrese privind acordul de retragere (...), dar exista inca lacune pe care trebuie sa le acoperim. De aceea, astept cu nerabdare sa se intensifice negocierile si sa ne asiguram ca suntem in cea mai buna pozitie pentru a obtine cel mai bun acord'', a declarat Dominic Raab, alaturi…

- Presedintele Sudanului de Sud a declarat ca este dispus sa accepte un acord de pace pentru incheierea razboiului civil si sa numeasca un nou guvern, potrivit Reuters citat de news.ro.Salva Kiir se afla la conducerea statului din 2011, cand Sudanul de Sud si-a proclamat independenta. Acordul…

- ”S-a ajuns la un acord intre Guvernul sirian si gruparile teroriste”, a anuntat Sana, care foloseste termenul ”teroristi” pentru a desemna gruparile care lupta impotriva regimului, informeaza news.ro.Acordul prevede ”intrarea in vigoare a unui armistitiu si predarea de catre gruparile teroriste…

- Analiza numerologica Oana Hanganu: Saptamana 2-8 iulie 2018 este a 27-a din an și este marcata de cifra 9 (2+7). Aceasta anunța posibile schimbari și regrupari de forțe, renunțarea la relații sau proiecte, pentru pregatirea unor noi inceputuri. Analiza numerologica Oana Hanganu: Saptamana…

- Gestionarea problemei migratiei, care face obiectul unui fragil acord incheiat vineri la un summit pe aceasta tema la Bruxelles, va fi dosarul prioritar al presedintiei semestriale austriece a Uniunii Europene, ce incepe duminica, relateaza AFP, care prezinta dosarele prioritare. Austria a…

- Acordul istoric privind schimbarea numelui Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, denumirea oficiala actuala a Macedoniei, in ''Macedonia de Nord'', urmeaza sa fie semnat duminica la Prespes, in Grecia, punand capat unui diferend diplomatic exploziv intre cele doua tari, scrie AFP.Pentru…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. - continua -